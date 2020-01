Ruba portafogli a un medico, 45enne denunciata

Stamattina, 24 gennaio, i carabinieri della Stazione di “Siena Principale” hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale per furto aggravato una 45enne di Montepulciano con molte vecchie denunce a carico per fatti analoghi, talvolta commessi nella città di Siena.

La stessa alcuni giorni fa, all’interno del Centro di Igiene Mentale di Via Roma, col pretesto di chiedere delle informazioni ad un medico, l’aveva avvicinato in maniera tale da potere, con molta destrezza, sottrarre il portafoglio dello stesso, che solo successivamente si rendeva conto di quanto accaduto.

Attraverso l’utilizzo delle telecamere a circuito chiuso della struttura e di quelle del sistema pubblico di videosorveglianza i Militari potevano riconoscere la donna, loro vecchia conoscenza, le cui immagini venivano poi sottoposte al medico che pure la riconosceva come la persona che l’aveva avvicinato e borseggiato.

