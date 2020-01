Sei auto incendiate in 45 minuti tra Gambassi Terme e Firenze

All'una di questa notte un incendio ha coinvolto 4 auto in via Gambassi Terme, nella frazione di Badia a Cerreto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi (Castelfiorentino). A Firenze , 45 minuti dopo, altre due auto sono andate in fiamme in via Geminiani, tra i quartieri di Novoli e Peretola. A intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest. Per entrambi i casi non si segnalano persone coinvolte. Le cause non sono ancora chiare: per il caso della Valdelsa, secondo quanto affermato dal comandante della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Massimo Luschi, si tratterebbe di un caso fortuito. Un cortocircuito avrebbe innescato l'incendio in un auto per poi coinvolgere le altre parcheggiate a lato. Il sindaco Paolo Campinoti ha commentato: "La mattina è iniziata con una brutta notizia. Un bel danno per i malaugurati proprietari, ai quali va tutta la mia comprensione".

