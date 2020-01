Servizio Civile Regionale, avviso per la selezione di 130 giovani

L'ufficio del cittadino del Comune di Massarosa informa che la Regione Toscana, con D.D. 21445 del 19/12/2019, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove un bando di Servizio Civile Regionale nei Pronto Soccorso Toscani rivolto a 130 giovani tra i 18 e i 29 anni, che affiancheranno il personale nel servizio di prima accoglienza all’utenza che arriva in ospedale, con una particolare attenzione ai soggetti più fragili (anziani, disabili, bambini, ecc.), fornendo supporto al lavoro degli operatori sanitari. Nel corso del servizio civile i giovani che verranno selezionati prenderanno parte anche a percorsi formativi legati alle attività che svolgeranno, ad esempio nell’ambito della gestione dei percorsi assistenziali per i soggetti con bisogni speciali e dell’utilizzo di defibrillatori.

I progetti avranno una durata di 12 mesi con un contributo mensile per il giovane di 433,80 euro.

Possono presentare la propria candidatura i giovani tra i 18 e i 29 anni che, alla data di presentazione della domanda:

· siano regolarmente residenti o domiciliati in Toscana per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori;

· siano disoccupati, inattivi;

· siano in possesso di idoneità fisica;

· non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Può fare domanda chi sta frequentando un corso di studi di qualunque tipologia.

Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domanda coloro che abbiano già svolto o stiano svolgendo il Servizio Civile (regionale o nazionale) o che abbiano avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente che realizza il progetto.

La domanda, alla quale deve essere allegato il proprio curriculum vitae (datato e firmato), può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma online attraverso due modalità:

· collegandosi alla piattaforma online tramite carta sanitaria elettronica rilasciata da Regione Toscana ( CNS ) e un lettore smart card;

· accedendo alla piattaforma online senza carta sanitaria e seguendo le istruzioni per la compilazione (NB. in questo caso è necessario allegare alla domanda copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità).

I giovani potranno presentare una sola domanda per uno solo dei progetti, da svolgersi all’interno delle Aziende ospedaliere toscane, indicati in questo elenco.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio Stampa

