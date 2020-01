Shangai, intervento di rimozione di rifiuti in via Giolitti

Altri 450 kg. di rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche sono stati rimossi questa mattina all'interno di un'area condominiale in via Giolitti nel quartiere Shangai. L'intervento, realizzato da Aamps su indicazione del Comune di Livorno e Casalp, fa seguito al maxi intervento realizzato ieri nell'edificio della “Chiccaia” in via Bixio per complessivi 1.450 kg. rimossi in due giorni.

Nell'occasione sono intervenuti anche la Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali di Aamps avviando le indagini per l'individuazione degli autori dello scempio a danno degli abitanti della zona e del decoro urbano che, a quanto sembra dalle prime testimonianze, potrebbero avere agito nelle ore notturne.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

