Simona Bonafè e Eugenio Giani arrivano al Dem festival

Ecco il programma di domani, sabato 25 gennaio, del Dem Festival di Empoli, che si svolge fino a domenica 26 gennaio al palazzo delle Esposizioni.

Alle 18.30 lo scrittore Antonio Funiciello presenta il suo ultimo libro "Il metodo Machiavelli. Il leader e i suoi consiglieri: come servire il potere e salvarsi l’anima” insieme a Giovanni Bettarini e l’onorevole Luca Lotti. Alle 21.00 dibattito su “Antipasto toscano” con Simona Bonafè, segretaria del Pd Toscana, Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Enrico Sostegni consigliere regionale e Brenda Barnini, coordina Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa. Alle 23.00 musica jazz a cura dell'associazione Empoli Jazz.

Il programma dei laboratori: alle 16.30 "Preziosi Etruschi", un laboratorio dedicato all'arte orafa etrusca dove i bambini creeranno il loro prezioso gioiello, a cura di Artumes (indicato per bambini dai 6 ai 12 anni). Alle 17.00 in programma il torneo di Pokemon go.

Sempre alle 17.00 genitori e bambini potranno imparare a fare la pasta insieme e poi portarsela a casa per cena con "Le mani in pasta" a cura dell'associazione Lucani in Toscana.

Alle 18.00 Clown un naso per R-esistere, a cura di Francesco Bianchi.

Tutti i laboratori sono gratuiti. È necessario una prenotazione al 3397956706.

Disponibile un punto di ristoro. L’ingresso agli eventi è gratuito.

Il programma completo si trova su www.pdempoli.it.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli