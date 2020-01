Social media: formato gruppo di lavoro dell'Odg Toscana per promuovere il giornalismo "verificato"

Così come i personaggi pubblici possono richiedere la “certificazione” di autenticità del proprio profilo per evitare di essere confusi con altri fasulli, i profili pubblici e le pagine sociali di aziende, o enti gestiti da giornalisti dovrebbero avere un sigillo di garanzia, in modo che i lettori possano distinguerli da quelli che non hanno contenuti “verificati” e garantiti dalla deontologia professionale.

E comunque, in attesa di ottenere questo sigillo di garanzia dai grandi operatori multinazionali, è possibile definire procedure condivise da tutta la categoria al fine di offrire agli utenti dei social network e più in generale di internet la certezza di fruire di contenuti (testi, foto e video) garantiti da un professionista del giornalismo?

Sono questi i temi del gruppo di lavoro, costituito dall’Ordine dei giornalisti della Toscana, che si riunirà per la prima volta lunedì 3 febbraio 2020 presso la sede dell'Ordine proprio per approfondire l'ipotesi avanzata da alcuni colleghi sulla possivilità di creare qualche forma di certificazione di professionalità delle pagine social.

L'appuntamento è in programma a partire dalle 12.30 in vicolo Malespini 1 a Firenze: la partecipazione è aperta al contributo di tutti gli iscritti sensibili alla questione, alla presenze di consiglieri regionali, nazionali e della Fondazione dell’Ordine. L'obiettivo è elaborare una proposta strutturata da inviare al Consiglio nazionale Odg.

L'attuale articolazione dell'idea prevede di contattare i gestori multinazionali delle piattaforme social per intavolare una trattativa che individui una soluzione condivisa, e nel frattempo condividere l'obiettivo di veder emanate dal Consiglio nazionale delle linee guida indirizzate agli iscritti per rendere meglio identificabile l’intermediazione giornalistica di profili e pagine social gestiti, oltre a organizzare meeting giornalisti-imprese-istituzioni sul territorio per amplificare la sensibilità sociale sul problema delle fake news.

Fonte: ODG Toscana

Tutte le notizie di Firenze