Spaccia eroina alla Stazione di Rifredi, pusher arrestato in bus in via Sestese

Ieri pomeriggio, nei pressi della Stazione di Rifredi, gli agenti del Commissariato di zona hanno assistito ad uno spaccio in diretta: un cittadino nigeriano di 38 anni è stato sorpreso a vendere 11 dosi di eroina ad un automobilista.

Il pusher si è poi allontanato a bordo di un autobus ma è stato fermato sul mezzo all’altezza di via Sestese.

Gli agenti di Rifredi hanno sequestrato oltre 4 grammi e mezzo di droga e segnalato l’acquirente per possesso di stupefacenti per uso personale.

Sempre nel pomeriggio, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato San Giovanni, diretto da Roberto Sbenaglia, in largo Alinari hanno arrestato per spaccio di marijuana un cittadino del Gambia con numerosi precedenti specifici. Segnalato, anche in questo caso, il cliente quale assuntore.

In via Gramsci, a seguito di una perquisizione domiciliare, la polizia ha invece denunciato un cittadino senegalese per detenzione ai fini di spaccio di una dose di cocaina.

Nella zona di piazza stazione sono stati infine sottoposti a fermo per identificazione e denunciati 4 cittadini stranieri non in regola con gli obblighi sul soggiorno. Tra questi, due cittadini senegalesi sono stati inoltre segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di dosi di hashish e marijuana.

