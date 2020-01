Teatri di confine torna al Minimal Teatro di Empoli

Torna al Minimal Teatro di Empoli, dopo il debutto di dicembre, Teatri di confine, rassegna teatrale serale dedicata ai bambini e alle loro famiglie, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Venerdì 24 gennaio alle 21.00 Teatro delle briciole in collaborazione con Fondazione Teatro Metastasio di Prato presenta La repubblica dei bambini con Daniele Bonaiuti e Chiara Renzi, regia affidata a Sara Bonaventura, Iacopo Braca,Claudio Cirri, Daniele Villa. Lo spettacolo è adatto a bambini dai 6 anni in su.

Esistono nel mondo alcune “nazioni in miniatura”. Piattaforme petrolifere abbandonate, isole o piccole porzioni di terraferma dove non vige alcuna giurisdizione o controllo politico-militare e dove alcuni soggetti, preso il controllo del territorio, hanno emanato proprie leggi, coniato una nuova moneta, strutturato proprie istituzioni e avviato rapporti con territori vicini.

Qui l’esercizio di cittadinanza può ripartire da zero, porsi domande originarie sul fare società e rispondere con modalità inedite.

Si parte dalla scena teatrale come piattaforma vuota su cui costruire una micro nazione. Due attori irrompono sulla scena e cominciano a progettare il loro paese in miniatura. Servono delle leggi. Servono dei luoghi. Servono delle cose.

Si parte da zero, tutto è da costruire, liberi di costruirlo come vogliamo. La micro nazione è una scena vuota, deserta, che lentamente si popola e riempie, magari anche degli stessi elementi che compongo il panorama teatrale (luci, musiche ecc) oppure di segnali che diano regole (cartelli, striscioni ecc) di modo che ai bambini sia dato vedere come da un vuoto si possa edificare una Polis. L’incognita è sul tipo di Polis.

Gli altri appuntamenti di Teatri di confine sono: venerdì 7 febbraio Buono come il lupo di Renzo Boldrini con Tommaso Taddei e le musiche eseguite dal vivo da Tommaso Novi, una produzione di Giallo Mare Minimal Teatro, infine venerdì 28 febbraio Thioro - un Cappuccetto Rosso senegalese una produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye, ideazione Alessandro Argnani, Simone Marzocchi e Laura Redaelli con Fallou Diop, Adama Gueye, Simone Marzocchi.

Biglietto posto unico € 7.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Si ricorda che è gradita la prenotazione.

Fonte: Giallo mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

