Tentano furto in area di servizio Fi-Pi-Li, messi in fuga dalla polstrada

La polizia stradale di Pisa ha sventato un furto presso un area di servizio, tentato da tre malviventi che sono poi riusciti a fuggire e a dileguarsi nella campagna circostante, approfittando del buio. E’ accaduto la scorsa notte a Grecciano, sulla S.G.G., quando una pattuglia stava perlustrando quella zona, in passato teatro di razzie da parte di balordi, e ha notato la presenza di più bidoni messi sulla corsia di accesso alla stazione di servizio, proprio per impedirne l’ingresso. I poliziotti si sono avvicinati per cogliere sul fatto i ladri ma questi, avvisati da un palo, hanno lasciato a terra tutto quello che avevano arraffato, tra sigarette e altro, scappando. La Polstrada ha rinvenuto un piccone, un piede di porco e altri oggetti usati per lo scasso, oltre a un sacco verde che doveva servire ai furfanti per portare via la refurtiva. Tutta la merce trafugata, tra tabacchi e oggetti vari dal valore di circa 4.000 euro, è stata restituita al proprietario.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

Tutte le notizie di Collesalvetti