Tiberina 3bis, ok Regione a lavori per viabilità alternativa

La Regione Toscana, attraverso la Direzione ambiente, ha espresso parere favorevole alla realizzazi one dei lavori di ripristino della viabilità alternativa all’itinerario SS 3 bis. Il tratto interessato è quello tra Pieve Santo Stefano e Verghereto, nel Comune di Pieve Santo Stefano.

“Adesso non c’è più motivo di aspettare, ANAS può partire con i lavori – sottolinea l’assessore a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli -. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i vertici dell’Azienda e ci è stato assicurato che dovrebbero partire entro la primavera. E’ una buona notizia perché la Tiberina 3 bis rappresenta l'unica alternativa alla E45 e quanto sia importante questa alternativa lo si è verificato nei mesi di chiusura del viadotto del Puleto.”

“Stiamo lavorando – dice ancora - affinché all’avvio dei lavori segua il passaggio di competenza del tratto toscano della Tiberina 3Bis ad Anas, nell’ambito del riordino delle competenze che il Ministero delle infrastrutture sta portando avanti, in continuità con le scelte già compiute dal Ministero sul tratto romagnolo. Per noi – conclude l'assessore - questa è la scelta più idonea per garantire una soluzione definitiva.”

Fonte: Giunta Regionale

Tutte le notizie di Toscana