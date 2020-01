Tumori Casalguidi, Vescovi (Lega): "Risposte certe e tempestive, interrogazione al ministero"

“La storia è tristemente nota-afferma il Senatore Manuel Vescovi della Lega-e riguarda alcune persone(tra l’altro di giovane età) colpite da un sarcoma; tutti residenti fra Casalguidi e Cantagrillo, piccole località giustamente sconvolte da questa criticità. Recentemente la Procura di Pistoia ha aperto un’indagine sul potenziale inquinamento dei pozzi(mi auguro che l’inchiesta proceda celermente), mentre l’Asl, da alcuni mesi, è impegnata in un’indagine epidemiologica.”

“Nel frattempo, però-precisa l’esponente leghista-la popolazione residente resta in attesa di sapere con esattezza, cosa ha determinato il tutto, considerando anche che l’incidenza tumorale è decisamente molto superiore alle media nazionale.” “A questo punto-sottolinea il rappresentante del Carroccio-ritengo, dunque, doveroso che la questione approdi in Parlamento e quindi predisporrò una specifica interrogazione al Ministro della Sanità, affinchè venga fatto l’effettivo punto della situazione, tenendo anche presente che il tutto risale al 2014.”

“Penso, infatti - conclude Manuel Vescovi - che la cittadinanza interessata debba avere il massimo supporto dalle Istituzioni perché, in casi gravi come questi, rimanere nell’indeterminatezza e nel dubbio, non è cosa assolutamente auspicabile.

Manuel Vescovi, senatore Lega

Tutte le notizie di Serrevalle Pistoiese