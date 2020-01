Use Gross, gara facile solo sulla carta contro Valsesia

"Farsi ingannare dalla classifica sarebbe un grosso errore". È così che coach Alessio Marchini presenta la sfida che sabato sera alle 21 vedrà in campo al Pala Sammontana la sua Use Computer Gross contro Valsesia (arbitri Cattani di Genova e Rezzoagli di Rapallo).

La formazione piemontese, infatti, viaggia al penultimo posto della classifica a quota 8 e, di conseguenza, questo rischia di far apparire la gara come facile.

"Non sarà così - prosegue il tecnico - Valsesia ha avuto problemi nel girone di andata ma nelle ultime partite è cresciuta. Ad Alba e Firenze se l'è giocata alla pari e domenica scorsa ha battuto in casa Cecina. Anche dal punto di vista dei punteggi sono migliorati e quindi è una squadra da prendere con le dovute cautele".

Che, nel caso specifico, si riassumono in quattro comandamenti: "Scendere in campo pronti, passare la palla in attacco facendola così girare, essere aggressivi in difesa ed avere continuità. Sono queste le cose che serviranno per portare a casa questa vittoria".

Due punti che, oltre che per far fare alla squadra un ulteriore passo verso i playoff, sarebbero importanti visto il ciclo di partite che attende i biancorossi. Mercoledì, infatti, è in programma il derby a San Miniato, la domenica successiva quello a Firenze e, dopo la sosta, la sfida in casa con Omegna. Arrivare a questo ciclo sulle ali di quattro vittorie sarebbe molto importante

Fonte: Use Basket Empoli

Tutte le notizie di Basket