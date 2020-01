A San Miniato un incontro dedicato alla figura di Ugolino Grifoni

Giovedì 30 gennaio a Palazzo Grifoni a San Miniato, alle ore 17.30, si terrà un incontro dedicato alla figura di Ugolino Grifoni con relatore Isabella Gagliardini dell'Università di Firenze. Saranno ospiti il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio e il presidente della Fondazione CARISMI Antonio Guicciardini Salini. A introdurre il presidente del consiglio regionale Eugneio Giani con un intervento dal titolo 'La Toscana di Cosimo I nel Cinquecento italiano'.

Grifoni fu l'ultimo gran maestro dell'Altopascio; consigliere del Duca Alessandro e di Cosimo I, personaggio significativo della politica medicea.

L'Altopascio era considerato l'ospedale per antonomasia dei pellegrini in viaggio sulla Francigena. I frati che gestivano la struttura portavano il Tau bianco sul petto. Molte furono le donazioni a favore della struttura e il patrimonio in poco tempo divento ingente.

A Ugolino oltre agli altri benefici ecclesiastici, fu affidato l'incarico di Gran Maestro dell'Altopascio, trovandosi dunque in una posizione privilegiata e a gestire e amministrare ingenti risorse economiche.

Accumulò ricchezze per la sua casata tanto che lasciò il segno facendo costruire due palazzi a San Miniato e a Firenze. A San Miniato fece spianare due case presso le fortificazioni di Porta Ser Ridolfo, ottenendo una così una vasta area per l'edificio e la piazza antistante. La rottura del ritmo serrato della strada medievale fu una grande novità per il periodo permettendo a Giuliano di Baccio d'Agnolo di innalzare il palazzo Grifoni capolavoro dell'architettura cinquecentesca. Il palazzo Grifoni di Firenze tra via dei Servi e piazza SS.Annunziata fu progettato dall'Ammannati. Nel 1565 fondò la Commenda Grifoni Prima e ne fu commendatore Cosimo di Carlo Grifoni che prese l'abito di Cavalieri di Santo Stefano. Nel 1565 venne fondata la seconda commenda con i possedimenti dell'abbazia di San Paolo a Ripa d'Arno in Pisa. Visse tra San Miniato, Firenze e Roma dove risedette in più occasioni. In particolar modo seguì il figlio di Cosimo, Ferdinando quando questo fu promosso cardinale. organizzando e gestendo la corte cardinalizia romana.

Ugolino Grifoni nacque nel 1504 da Iacopo, appartenente a una famiglia di notabili di San Miniato al Tedesco presso Pisa, e da Apollonia di Franco Poschi da Pescia e terminò la sua lunga vita, tutta segnata dalla fedeltà ai Medici, a Firenze il 1° dicembre 1576. Le sue spoglie furono portate nella chiesa di San Domenico.

Tutte le notizie di San Miniato