Al Circolo Arci Isolotto 'Anna Bolena' di Gaetano Donizetti

Domenica 26 gennaio 2020, alle 16.30, nel Saloncino al primo piano del Circolo Arci Paolo Pampaloni di via Maccari 104, a Firenze (zona Isolotto), proiezione di “Anna Bolena” di Gaetano Donizetti, nuovo appuntamento con “Circolo all’Opera”, il grande ciclo di opere liriche dell’Arci Isolotto.

Come sempre, assisteremo a una proiezione con sottotitoli dell’opera, introdotta da una breve lezione di storia della musica per permettere agli spettatori di capire al meglio l’opera, la musica e lo stile del compositore, a cura della professoressa Valentina Leoni. Dopo la proiezione, aperitivo al costo di 5 euro, per sostenere le attività musicali del Circolo.

“Anna Bolena” debuttò al Teatro Carcano di Milano il 26 dicembre del 1830, con uno straordinario successo, dovuto al cast eccezionale e all'affascinante drammaturgia di Felice Romani, autore del libretto.

