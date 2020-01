Sulla A1 Milano-Napoli, nell'ambito del piano di ispezioni delle gallerie programmate nel mese di gennaio, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 gennaio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Firenze sud.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa

