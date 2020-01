Bollo per via telematica, il M5S: "Mozione presentata con Di Rosa ancora nel nostro gruppo, non è del cdx"

La ex consigliera del M5S Di Rosa è ancora un po' in stato confusionale circa l'appartenenza politica. Ci risulta che i consiglieri di Fratelli d'Italia si attribuiscano la mozione presentata dal MoVimento 5 Stelle circa il pagamento del bollo per via telematica.

Questa mozione è stata presentata ed approvata quando la Di Rosa era nel MoVimento, come si può vedere dall'ordine del giorno del consiglio comunale del 4 novembre e dalla mozione allegata.

D'altra parte è naturale perdere il senso di appartenenza quando non lo si è mai avuto visto che la Di Rosa ha cambiato casacca dopo qualche mese e dopo avere accettato e sottoscritto le regole del MoVimento che in caso di cambiamento di idea prevedono le dimissioni, per rispetto di chi li ha votati.

Sappiamo che alcuni soggetti politici sono cintura nera di mistificazione della realtà ma sfortunatamente per loro i cittadini non sono stupidi!!! Ci stupisce davvero il consigliere Poggianti che ha bisogno di questi giochetti per avere una qualche rilevanza politica... mancanza di idee? Un suggerimento per la consigliera Di Rosa: comprare agendine di vari colori e prendere appunti con chi si presentano le mozioni e se queste vengono approvate o no... magari le possono servire per evitare certe figure!!! Al consigliere Poggianti invece consigliamo una cura di fosforo: dice sia miracoloso per la memoria!



Movimento 5 Stelle Empoli

