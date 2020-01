Elezioni Enpapi, le sedi di Opi di Pistoia e Firenze aperte per il voto telematico

Sono in arrivo le elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali dell'Enpapi per il quadriennio 2020-2024. Le elezioni per scegliere i rappresentanti dell’ente che raccoglie i versamenti pensionistici degli infermieri liberi professionisti si terranno in modalità telematica nelle giornate del 27, 28 e 29 gennaio 2020. Il seggio informatico sarà aperto ininterrottamente dalle ore 10 del giorno 27 gennaio alle ore 16 del giorno 29 gennaio.

Al fine di garantire la massima partecipazione al voto, l’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze - Pistoia, facendo seguito all’invito di Enpapi, assicurerà l'apertura delle proprie sedi, dove sarà attiva una postazione di voto (sempre telematica). Nella sede di Firenze (via Pierluigi da Palestrina 11) si potrà votare dalle 9.30 alle 16 nei giorni 27, 28 e 29 gennaio; nella sede di Pistoia (via Renato Fucini 3) dalle 9.30 alle 16 del 28 gennaio.

Lo svolgimento delle elezioni avverrà in due sessioni: nella sessione primaria verranno eletti i Delegati elettori, che costituiranno l'Assemblea dei Delegati; nella sessione secondaria, l'Assemblea dei Delegati eleggerà i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione. Il numero complessivo di delegati da eleggere è 139, ripartito in ciascun Collegio elettorale.

Possono votare tutti i liberi professionisti o collaboratori iscritti all’Ente alla data di indizione delle elezioni. L'elenco degli iscritti all'Ente aventi diritto al voto in ciascun Ordine Provinciale, aggiornato al 30 novembre 2019, è disponibile per la consultazione nell'area riservata agli Ordini sul sito www.enpapi.it.

Come si vota

Per votare sono necessarie le credenziali di accesso (username e password) inviate agli aventi diritto a mezzo raccomandata a/r o sul proprio indirizzo PEC. Si potrà accedere solo a votazioni aperte, negli orari indicati. Se non si sono ricevute comunicazioni o le credenziali sono state smarrite è possibile richiedere nuove credenziali su www.enpapi.it, nella sezione ‘Speciale elezioni ENPAPI’.

Per accedere all’Area di voto, si dovrà inserire username e password nel form ‘Accedi al servizio’ visualizzato in alto a sinistra. È utilizzato un accesso a doppia autenticazione: dopo l’inserimento delle credenziali si dovrà indicare un numero di cellulare sul quale arriverà un SMS contenente un codice da inserire per procedere. Importante: è necessario indicare il prefisso internazionale prima del numero (+39 per l’Italia).

A questo punto verrà visualizzata la scheda di voto: selezionare il pulsante relativo al candidato scelto per assegnare la/le preferenze. Una volta assegnato il voto, viene presentata la pagina di riepilogo: premendo su «Registra Preferenze» il voto diventa immodificabile.

Una volta data la conferma, comparirà il messaggio che il voto è stato registrato: cliccare “Continua” per terminare l’operazione o passare alla scheda successiva. Una volta concluso il procedimento, si riceverà una notifica di avvenuta votazione sul numero di cellulare indicato per l’accesso.

Tutte le notizie di Firenze