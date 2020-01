Fermato con due kg di marijuana nello zaino: in manette a Firenze

La notte scorsa un 33enne è stato arrestato a Firenze, sorpreso con oltre 2 kg di marijuana nello zaino.

Durante un controllo della squadra mobile della Questura di Firenze, diretta da Antonino de Santis, i poliziotti della Sezione Antidroga si trovavano nei pressi della fermata degli autobus in via Montelungo. Da un bus arrivato alla fermata è sceso un uomo, di origini straniere, con in spalla uno zaino visibilmente grande.

Il soggetto avrebbe tentato subito di allontanarsi, ma è stato fermato dagli agenti. Il 33enne, originario del Gambia, aveva dentro il suo zaino due grossi involucri da un kg ciascuno contenenti marijuana. In mezzo alle pellicole che avvolgevano lo stupefacente era stato messo del borotalco, per cercare di nascondere l'odore della droga.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine nell'ambito degli stupefacenti, si trova adesso nel carcere di Sollicciano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

