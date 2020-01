Festa della Polizia Municipale a Pisa, riconoscimenti ed elogi al personale

Si è tenuto stamattina nell’auditorium della Sesta Porta, sede del Comando della Polizia Municipale di Pisa, un incontro voluto dal Sindaco Michele Conti, dall’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno e dal Comandante Michele Stefanelli per ringraziare gli uomini e le donne della Municipale pisana per il lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio. Una festa della Polizia Municipale durante la quale sono stati consegnati riconoscimenti ad agenti andati in pensione ed elogi a personale in servizio che si è distinto per aver compiuto operazioni particolarmente brillanti.

“Voglio ringraziare ognuno di voi, dal Comandante Stefanelli all’ultimo agente assunto pochi mesi fa – ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti - per il lavoro che avete svolto dall’inizio del nostro mandato. Siamo consapevoli che le competenze della Polizia Municipale sono tante e che l’impegno che vi chiediamo non è banale e la vostra abnegazione non era scontata. Stare tutti i giorni sulle strade della città, con ogni condizione climatica, a contatto con i cittadini e di fronte a situazioni anche di pericolo non è certo semplice, richiede una grande professionalità e dedizione che voi avete dimostrato. Vi ringrazio per aver seguito le nostre direttive rispondendo con entusiasmo allo sforzo ulteriore che vi chiediamo per il contrasto alla microcriminalità, per il controllo puntuale del territorio e per il rispetto delle regole che stanno alla base della convivenza civile. La strada è ancora lunga ma tracciata, dobbiamo insieme proseguire concentrando gli sforzi per garantire sicurezza e una migliore vivibilità a tutte le persone che frequentano Pisa”.

Anche l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno ha ringraziato gli uomini e le donne della Polizia Municipale per l’impegno profuso: “Il vostro Corpo negli ultimi anni è impegnato a 360°: non più solo gestione del traffico ma presidio e controllo del territorio, contrasto al commercio abusivo, rispetto delle regole. Da parte dell’Amministrazione abbiamo sentito l’esigenza di tutelare la vostra incolumità, dotandovi di strumenti di difesa personale, consapevoli delle situazioni di pericolo a cui spesso andate incontro. Questa è l’occasione per dimostrare la nostra vicinanza al Corpo della Polizia Municipale: vi esprimo tutta la mia gratitudine e il mio compiacimento per le attività che avete svolto e colgo l’occasione per ringraziare il Comandante Stefanelli con il quale abbiamo lavorato con impegno in questo periodo, durante il quale si è distinto per il grande senso del dovere, la professionalità, il sacrificio e la preparazione. Esprimo anche dispiacere per la sua scelta di lasciare Pisa augurandogli in bocca al lupo per i suoi impegni futuri”.

“I dati raccolti per ognuna delle attività svolte nel corso del 2019 – ha dichiarato il Comandante Stefanelli dopo saluti e ringraziamenti - dimostrano una tendenza verso un miglioramento della vita cittadina, come anche confermato dalle molte attestazioni pervenute, in considerazione che gli indirizzi ricevuti per il 2019 dall’Amministrazione Comunale sono stati per una buona parte attesi, rendendoci consci, ma anche orgogliosi, di quanto questo Corpo di Polizia Municipale può e deve ancora dare nell’anno in corso, nell’interesse della nostra città e dei nostri concittadini. Gli obiettivi sono ambiziosi, la sfida non ci spaventa, ma rimanendo uniti e condividendo con serenità il nostro lavoro tutto potrà avvenire”.

I premiati. Il Sindaco Conti ha consegnato le targhe per gli agenti andati in pensione Romeo Ghilarducci e Claudio Caturegli e un riconoscimento alla memoria di Daniele Baronti, ritirato dai familiari, un agente prematuramente scomparso.

E’ stato invece il Comandante Stefanelli a consegnare gli Elogi a: ispettore Maria Giannetta, agente Gian Maria Pescatore, agente Francesco Poli, agente Manuele Brambilla, agente Davide Marlia, agente Susanna Pisanò, assistente Cristina Mariotti,, assistente Alessandro Rossi, assistente Massimo Cardelli, agente Dario Casagli, agente Mirco Vitillo, ispettore Leonardo Nocchi, assistente Giuseppe Bonanno, assistente Luca D’Onghia, agente Mirko Malvaldi, agente Massimiliano Rugo, agente Cristina Grassi, agente Alessandro Viegi, agente Francesco Pellegrini, agente Enzo Puccetti, ispettore Maria Elena Franceschini, agente Fabrizio Terreni, agente Virginia Freschi.

I dati. Nelle tabelle seguenti i dati relativi alle attività effettuate nel 2019 a confronto con quelle del 2018:

ATTIVITA’ di POLIZIA GIUDIZIARIA 2019 2018 var. % Comunicazioni di notizia di reato, di cui (61): n. 7 per traffico e detenzione di stupefacenti n. 13 per ricettazione n. 18 per occupazione abusiva di immobili pubblici n. 4 per introduzione illegale nello Stato italiano n. 2 per violazione dell’ordine di allontanamento del Questore n. 2 per patenti false n. 6 per circolazione con targa contraffatta … 205 149 +37,5% Persone denunciate a piede libero 204 77 + 165% Persone denunciate in stato di arresto n. 18 per furto aggravato da destrezza n. 1 per detenzione e spaccio di stupefacenti da parte di minore (1 Kg. di sostanza) n. 1 per furto aggravato su veicolo in sosta sulla pubblica via n. 2 per rapina n. 1 per atti sessuali compiuti su minorenne n. 1 per resistenza e lesioni a p.u. 24 8 + 300% Veicoli oggetto di furto rinvenuti 25 43 Persone identificate 369 67 + 450% Sequestri penali n. 5 di sostanza stupefacente n. 38 a carico di ignoti per merce con marchio contraffatto n. 9 a carico di noti con 11 indagati e 3 laboratori del falso 187 115 + 62% Interventi per insediamenti abusivi sul territorio di particolare rilevanza il completo totale smantellamento del campo di Ospedaletto 19 6

ATTIVITA’ di POLIZIA STRADALE 2019 2018 var. % Sanzioni C.d.S. (complessive) 244.537 190.509 + 28% Sanzioni C.d.S. (solo Varchi Elettronici) 164.981 111.134 + 48,5% Punti Patente Decurtati 4.252 3.550 + 20% Carte di circolazione ritirate 50 35 Segnalazioni per sospensione patente di guida 75 65 Incidenti Stradali 943 1.294 - 27% Rimozioni veicoli a motore 1.405 1.096 + 28% Rimozioni velocipedi 570 480 + 19% Relitti recuperati 910 586 + 55% Fermi/Sequestri Amministrativi di veicoli 218 171 + 27,5%

ATTIVITA’ di POLIZIA COMMERCIALE/ANNONARIA 2019 2018 var. % Sanzioni amministrative Commercio: n. 55 violazioni legge regionale 62/2018 Emissioni sonore: n. 99 violazioni legge 447/1995 e legge regionale 89/1998 Strutture ricettive: n. 15 violazioni legge 86/2016 TULPS – spettacoli e intrattenimenti pubblici: n. 12 violazioni Alcolici: n. 29 violazioni legge 125/2001 e 120/2010 Regolamento P.U.: n. 11 violazioni per vendita all’esterno dell’esercizio 399 347 + 15% Sequestri Amministrativi Merce su area pubblica, merce sprovvista CE, giocattoli, borse, ombrelli, trolley, vestiario, scarpe TOTALE COMPLESSIVO OLTRE 500.000 ARTICOLI 428 180 + 138%

ATTIVITA’ di POLIZIA EDILIZIA 2019 2018 var. % Sanzioni amministrative 7 7 Notizie di reato in materia edilizia 30 25 Cantieri sottoposti a sequestro 3 2

ATTIVITA’ di POLIZIA AMBIENTALE 2019 2018 var. % Sanzioni Conferimento Rifiuti 240 235 Sanzioni Pubblicità ed Affissioni Abusive 75 70

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 2019 2018 var. % Trattamenti Sanitari Obbligatori 155 201 - 23% Oggetti rinvenuti 1.036 793 Oggetti rinvenuti restituiti 678 447 Accertamenti anagrafici, notifiche, autentiche… 5.050 7.260 - 30% Gestione manifestazioni sul territorio 70 52 Ordinanze del dirigente 2.045 2.018 Provvedimenti con impegno di spesa 81 43 Provvedimenti senza impegno di spesa 40 27 Proposte di provvedimenti del Sindaco 18 10 Proposte di deliberazioni di Giunta/Consiglio 12 7 Ricorsi Giudice di Pace 198 152 Ricorsi Prefetto 1.246 908 Ricorsi Sindaco 116 85 Rilascio pareri, concessioni s.p., … 3.500 3.246 Risposte a richieste telefoniche pervenute 73.240 57.228 + 28% Interventi sul territorio 10.950 9.618 + 14% Ricezione utenza 18.000 16.000 + 13%

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa