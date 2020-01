Fratelli d'Italia Ponsacco, Mario di Candia guida il coordinamento comunale

A Ponsacco Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, ha costituito ufficialmente il coordinamento comunale e avviato la campagna organizzativa.

Dopo le indicazioni ricevute da iscritti e simpatizzanti di Ponsacco, il coordinatore provinciale Giorgio Vannozzi, informati e consultati i livelli nazionali, regionali e provinciali del partito, ha nominato come coordinatore comunale Mario Di Candia, noto ed apprezzato imprenditore del mobile, candidato nelle ultime elezioni amministrative e da mesi punto di riferimento per i militanti e simpatizzanti del partito.

“Il nostro partito sta crescendo e raccogliendo adesioni e consensi su tutto il territorio nazionale, regionale e locale” dice Di Candia e prosegue “anche a Ponsacco bisogna organizzare la struttura del partito in modo da renderla efficiente e in grado di rispondere in maniera puntuale alle esigenze dei cittadini sul territorio”.

“Ereditiamo il civismo della lista ‘Ponsacco la città di tutti’ e svilupperemo la tradizione e il dinamismo della destra italiana con entusiasmo e grande responsabilità. Siamo un gruppo affiatato e in continuo ampliamento. Puntiamo a coinvolgere il paese per riscoprire la coesione e la partecipazione sociale, che una crisi asfissiante e soprattutto le manchevolezze di chi governa le istituzioni locali da decenni ha pericolosamente addormentato.”

Presto saranno rese note le specifiche deleghe a ogni membro del Coordinamento e ad alcuni iscritti con lo scopo di intercettare e aiutare a risolvere le problematiche dei cittadini.

Sviluppo economico, lavoro, famiglia e tutela saranno i temi fondamentali dell’azione politica di Fratelli d’Italia nella cittadina del mobile. Ecco i primi nomi dei membri del coordinamento: Alessandra Bartaloni, Anna Cesarano, Enzo Ciardella, Mario Di Candia, Alberto Ferretti, Franco Genovese, Riccardo Riccio, Giuseppe Ruggiero, Roberto Russo, Carlo Tinghi.

Intanto è aperta la campagna delle adesioni 2020 al partito di Giorgia Meloni.

Fonte: Ufficio stampa

