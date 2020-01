Gialloblu Castelfiorentino cade contro Mens Sana: sconfitta al PalaEstra

Nell’incontro con la storia il Gialloblu Castelfiorentino non riesce a compiere l’impresa e, alla seconda giornata di ritorno, cade al PalaEstra per mano della big Mens Sana: 70-44 il finale.

Un passivo che in realtà è stato per gran parte frutto di un ultimo quarto a senso unico, dopo che per le prime tre frazioni i ragazzi di Vertaldi erano riusciti a stare al passo dei padroni di casa giocando una buona gara e mantenendo alti ritmo e intensità al cospetto della prima della classe.

La prima parte, infatti, scorre via sul filo dell’equilibrio con le squadre che vanno a braccetto e con la truppa castellana brava a contenere l’attacco biancoverde: 10-7 al 10′ che diventa 32-26 al riposo lungo. Nella ripresa, nonostante i tentativi locali di dare lo strappo decisivo, il Gialloblu rincorre ma resta in scia: 15-10 il parziale e vantaggio senese che tocca il +11 al 30′ (47-36). Nell’ultimo quarto, però, Caggiano e compagni iniziano ad accusare la verve locale, Siena fa pesare tutta la sua esperienza, prende in mano il controllo e allunga a dismisura.

MENS SANA BASKETBALL – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 70-44

Parziali: 10-7, 32-26 (22-19), 47-36 (15-10), 70-44 (23-8)

Tabellino: Buti 4, Sollazzi, Pratelli, Cicilano 10, Meoni 2, Caggiano 4, Castellacci 2, Cavini 4, Turini 13, Fabrizzi, Talluri, Ciampolini 5. All. vertaldi. Ass. Baragatti.

Arbitri: Celentano di Arezzo, Dori di Pergine Valdarno.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio stampa

