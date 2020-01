Giustizia per Giulio Regeni: inaugurata la panchina gialla a Montemurlo

"Le panchine gialle sono un'iniziativa unica in Italia : i sette comuni della provincia sono riusciti a coordinarsi e a fare questa inaugurazione in contemporanea per dare forza alla campagna "Verità per Giulio Regeni" " aggiunge l'assessore alle pari opportunità Valentina Vespi".

All'evento ha preso parte anche l'assessore all'ambiente Alberto Vignoli che ha detto " un oggetto semplice come una panchina può avere un grande valore commemorativo e può aiutare a rivendicare un diritto, richiedere una verità, quella per Giulio" . All'inaugurazione era presente anche il rappresentante della Prefettura Nicola Falbo e il consigliere regionale Nicola Ciolini che ha concluso : "non esiste motivazione politica economica o commerciale che possa negare la venuta per Giulio. L'Egitto deve dare risposte e la Regione è da sempre a fianco dei comuni in questa richiesta di verità".