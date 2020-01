'Il Pegaso e il Leone', prosegue la presentazione del libro del consigliere Bezzini

Buona la prima. Grande successo di pubblico per l’anteprima senese del libro del consigliere regionale Simone Bezzini, che ieri ha presentato a Palazzo Patrizi il suo “Il Pegaso e il Leone. Viaggio tra Siena e la Toscana” (Betti Editrice). A dialogare con l’autore il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che nella sua prefazione al volume ha definito “illuminante” la lettura del libro per comprendere le vicende di Siena e provincia degli ultimi anni. A moderare l’incontro il caposervizio de La Nazione Siena Pino Di Blasio, tra la curiosità e la partecipazione delle oltre 150 persone presenti. In sala anche Duccio Santini, a cui si devono le illustrazioni del libro, arricchito anche da una nota introduttiva a firma di Roberto Barzanti.

Uno dei temi maggiormente affrontati durante la discussione è stato il ruolo di Siena all'interno della Toscana. "Non solo per andare a chiedere il sostegno quando necessario, ma per essere protagonista nello scacchiere regionale – ha affermato Simone Bezzini – In questi anni abbiamo iniziato questo percorso che va rafforzato ulteriormente. Serve stare ai tavoli dove si compiono le scelte strategiche, fare squadra per contare di più. Ora c'è anche la partita delle risorse comunitarie, è un treno che Siena non può perdere".

Se Siena è stato il punto di partenza, il viaggio del Pegaso e del Leone entra ora nel vivo e la ‘strana’ coppia farà subito tappa a Colle di Val d’Elsa, dove a dialogare con l’autore sarà Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, nonché autore della postfazione. L’appuntamento con la presentazione colligiana è per mercoledì 29 gennaio, alle ore 21.15, al Ridotto del Teatro del Popolo (Piazza Unità dei Popoli, 2). Insieme a Bezzini e Giani ci saranno Silvio Franceschelli, presidente della Provincia di Siena, e Alessandro Donati, sindaco di Colle. A presentare la serata sarà il giornalista Filippo Tecce.

Per scelta dell’autore parte dei ricavati della vendita del libro andrà a sostegno dell’associazione culturale “La Quercia” nell’attività di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico dell’Asmos e delle memorie del movimento democratico e progressista nella provincia di Siena.

Fonte: Ufficio stampa

