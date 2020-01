Il viaggio nel tempo di Come Leonardo arriva al Piccolo genio

La rassegna Piccolo genio ha in programma domani, domenica 26 gennaio, alle 16.30 al teatro di Vinci, lo spettacolo Come Leonardo una delle ultime produzioni della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro scritto da Renzo Boldrini e diretto da Vania Pucci.

Si racconta di una invenzione di Leonardo da Vinci, che misteriosamente viene attivata dal suo allievo prediletto Gian Giacomo Caprotti, detto il Salai, e che si scopre essere una macchina spazio temporale. Il viaggio nel tempo proietta Caprotti dal Rinascimento ai nostri anni e mentre una porta diventa il varco fra passato e futuro, dietro la quale si indovina che Leonardo studia, ricerca e sperimenta.

Caprotti quindi si trova solo sul palco davanti a bambini del 2020 a raccontare i segreti dell’arte e delle ricerche del grande Genio e a chiedere loro cosa avrebbero bisogno di inventare, per tornare indietro nel tempo e chiedere a Leonardo di lavorarci.

Al termine dello spettacolo ci saranno esperimenti e giochi geniali insieme ad assistenti esperti, che di geni se ne intendono e che consegneranno il diploma di “Piccolo genio”!

Il laboratorio di domenica 26 gennaio è in collaborazione con la sezione didattica Museo Leonardiano.

Piccolo genio è una rassegna promossa dal comune di Vinci con la direzione artistica della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il sostegno di Unicoop Firenze.

Ultimo spettacolo di Piccolo genio domenica 2 febbraio con Cenerentola in bianco e nero di Proscenio teatro.

Gli spettacoli sono in programma alle 16.30 al Teatro di Vinci (via Pierino da Vinci 27) e il costo del biglietto è di 6 euro. Sono previste riduzioni per i soci Coop, che pagheranno 5 euro a spettacolo.

Biglietti in vendita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 presso il Minimal Teatro, via P. Veronese 10 a Empoli. Si possono acquistare un massimo di cinque biglietti a persona.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio turistico del Comune di Vinci tel. 0571 933285 e mail ufficioturistico@comune.vinci.fi.it oppure Giallo Mare Minimal Teatro tel. 0571 81629 – 83758 e mail info@giallomare.it.

