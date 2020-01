Imposta di bollo, prima mozione approvata per la consigliera Di Rosa (Fratelli d'Italia-CDX Empoli)

Prima mozione approvata per la Consigliera Comunale Simona Di Rosa, vice-capogruppo di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli. Il Consiglio Comunale di Empoli ha approvato ad unanimità, con emendamento della maggioranza, la mozione relativa alla possibilità di assolvere il pagamento dell'imposta di bollo ed eventuali diritti di segreteria in modo virtuale all'interno degli uffici comunali di Empoli, con particolare riferimento dell'Ufficio Anagrafe.

"Investimenti amministrativi e tecnologici come questo riducono il peso della burocrazia sui cittadini in termini di riduzione delle tempistiche, nonché aiutano l'Ente nello stare al passo con i tempi telematici di oggi. - afferma Simona Di Rosa - La mozione è un atto che persegue un obiettivo molto semplice, quello di rendere il lavoro della Pubblica Amministrazione più agevole e celere e allo stesso tempo quello di semplificare le relazioni che intercorrono tra cittadini e Amministrazione stessa."

"La semplificazione e la qualità dei servizi erogati sono un fattore chiave per lo sviluppo della nostra città, siamo molto lieti che l'intero emiciclo comunale abbia condiviso la proposta per trasformare veramente Empoli in una Smart City." - concludono Andrea Poggianti e Federico Pavese, rispettivamente Capogruppo e Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli.

Fonte: "Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli" - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli