In Toscana per Prato: si parla di mobilità sicura, integrata e sostenibile

Mercoledì 29 gennaio nuovo appuntamento con “In Toscana per Prato”, il percorso aperto a cittadini e associazioni, messo in piedi dal Pd Prato in vista delle elezioni regionali. Dalle 21 in poi si parlerà di mobilità sicura, integrata e sostenibile: l’appuntamento è fissato alle Scuderie Medicee a Poggio a Caiano (via Lorenzo il Magnifico) e ospiterà, dopo i saluti del segretario del Pd Poggio a Caiano Gianluca Pucci, il presidente di Aci Filippo Mazzoni, i consiglieri regionali Ilaria Bugetti e Nicola Ciolini e i sindaci e gli assessori alla mobilità dei comuni della provincia di Prato e della piana fiorentina. La serata sarà moderata da Filippo Alessi, responsabile Mobilità e Politiche ambientali del Pd Prato.

Fonte: PD Prato

