Incendio in appartamento a Certaldo: persona assistita per intossicazione

Un incendio ha interessato questa mattina un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Trento a Certaldo. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma le fiamme avrebbero coinvolto alcuni pensili della cucina.

Da quanto si apprende due persone sarebbero rimaste coinvolte: una di queste, una donna di 86 anni, è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 per intossicazione da fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Petrazzi e Empoli, i carabinieri, un'automedica e la Croce Rossa di Certaldo.

