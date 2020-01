Incidente stradale sull'Aurelia, muore 54enne

Questa notte un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la statale Aurelia, vicino allo svincolo di Follonica nord.

L'uomo, originario della provincia di Napoli, viaggiava come passeggero quando il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro la barriera che separa le due carreggiate dell'Aurelia. Le cause sono ancora in corso d'accertamento.

Nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

