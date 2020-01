Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio è intervenuta, sulla SP 24 per Porto Azzurro, per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura uscita di strada, capovolgendosi, dopo aver urtato un albero. All'interno si trovavano due persone che sono state prese in carico dal personale sanitario del 118.

