Incidente tra moto e auto a Firenze: grave 22enne sulle due ruote

Questa notte una 22enne in sella a una due ruote è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente a Firenze.

La ragazza si sarebbe scontrata con una macchina all'altezza dell'incrocio tra via Guerrazzi e via Nardi. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, allo stop dell'incrocio il conducente della macchina non si sarebbe fermato.

L'impatto tra i due mezzi è stato molto forte e la moto della giovane è stata sbalzata a circa 40 metri di distanza. La 22enne si trova ricoverata all'ospedale di Careggi in gravi condizioni. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test.

