Iniziativa della Lega a Firenze, Scipioni denuncia: "Insultati e minacciati"

È impensabile che ancora nell'anno 2020 a Firenze l'intolleranza regni sovrana, e che i nostri giovani che esercitavano democraticamente e pacificamente il loro diritto di manifestare per la nostra iniziativa " Ripuliamo Firenze, Nardella a casa" abbiano dovuto subire una serie di insulti da alcuni attivisti del CPA di Firenze, che li hanno chiamati fascisti di merda e minacciati ripetutamente.

I fatti si sono svolti in pieno centro a Piazza Beccaria, ed hanno comportato l'intervento di due camionette della polizia grazie al repentino coordinamento del servizio di sicurezza da parte degli uomini della DIGOS che sono stati costretti a spostare la posizione gazebo in un punto più sicuro. I due ragazzi verbalmente aggrediti sono il coordinatore dei giovani Manfredi Ruggiero Segretario della Lega Giovanni e consigliere presso il quartiere 2 di Firenze e la studentessa Glenda Gufoni che addirittura è una minorenne.

" Ancora una volta i nostri militanti vengono molestati da persone incivili e senza alcun senso della legalità . Non posso che ringraziare le forze dell'ordine, anche se ancora una volta rabbrividisco dalla poca cultura democratica che hanno gli estremisti di sinistra in questo paese" dichiara il segretario provinciale della di Firenze Lega Alessandro Scipioni. "Sono immediatamente accorsi con me il capogruppo Federico Bussolin, ed i consiglieri Antonio Montelatici e Emanuele Cocollini per riscontrare, come stessero i nostri ragazzi. Ma questo non è normale in un paese democratico. I violenti debbono essere isolati e puniti. Sappiano comunque questi farabutti e loro intimidazioni non ci fermeranno".

Alberti: “Aggressione ai giovani della Lega incivile e antidemocratica”

“Non ci sono parole per descrivere l’atto infame di cui sono rimasti vittime i giovani della Lega questa mattina - dice il consigliere regionale del Carroccio, Jacopo Alberti - aggredire due ragazzi che esercitano il loro diritto alla libertà di parola è incivile e antidemocratico. Mi dispiace molto per gli osculato che sono stati rivolti ai ragazzi, ma so che non si fermeranno, nonostante questo atto di violenza subito. Tutta la Lega è con loro”.

“Presenterò una mozione in consiglio regionale per chiedere la chiusura dei centri sociali, in primis quelli abusivi e fuori da ogni legalità, luoghi inutili che alimentano solo odio. Tolleranza zero anche verso questi soggetti violenti e antidemocratici, che non sanno neppure cosa sia il rispetto delle idee altrui. Se pensano di stroncare la nostra passione politica con insulti e minacce - conclude Alberti - si sbagliano di grosso”.

Fonte: Lega Firenze

