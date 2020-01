'La Miglior Difesa sei Tu': corso di autodifesa per donne a Pistoia

"La Miglior Difesa sei Tu" è il titolo del corso per informare sulla violenza di genere ed apprendere tecniche di autodifesa. Il corso prevede tre incontri, con una prima parte teorica e una seconda pratica, curati da operatrici del Centro Antiviolenza "Aiuto Donna", della Società della Salute Pistoiese e da esperti di autodifesa della Questura di Pistoia. Verrà rilasciato l’attestato a chi parteciperà almeno due volte.

"Gli episodi di violenza sulle donne, spesso anche gravissimi, sono ormai drammaticamente entrati nel nostro quotidiano - è il commento della presidente della Società della Salute Pistoiese e vice sindaco di Pistoia, Anna Maria Celesti -. Contro questo dato sconcertante combattiamo la nostra battaglia, con l'obiettivo finale di una profonda svolta culturale. Fra i tanti passi da compiere ve ne sono alcuni molto concreti. E' il caso dei corsi 'La miglior difesa sei tu' per fornire informazioni utili sulla violenza di genere e sulle tecniche di autodifesa – conclude celesti - che come SdS Pistoiese e Centro Antiviolenza 'Aiuto Donna' portiamo avanti con la preziosa e fondamentale collaborazione della Questura di Pistoia".

Il primo incontro in calendario è martedì 28 Gennaio, i due successivi nelle giornate di martedì 4 e 11 Febbraio. Tutti gli appuntamenti si svolgono dalle 21 alle 23 (sono consigliati abiti comodi) nei locali dello Lo Spazio delle Musiche Mèlos, in via dei Macelli 11, a Pistoia. Il corso è gratuito ed è rivolto a donne maggiorenni.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile inviare i propri dati alla e-mail info@aiutodonna.info.

Fonte: Società della Salute Pistoiese - Ufficio stampa

