Elezioni Cascina 2020, Leonardo Cosentini è il candidato sindaco per il centrodestra

Leonardo Cosentini, attuale assessore all’istruzione della giunta del sindaco reggente Rollo, è il candidato sindaco per il centrodestra alle amministrative 2020 di Cascina.

Nel pomeriggio di sabato 25 gennaio il 45enne Cosentini, che correrà nelle elezioni per mantenere ancora attiva la presenza della destra nella città del mobile, si è presentato in un comitato gremito di affezionati e cittadini curiosi.

All’incontro a Cascina in molti dello stesso schieramento politico e della coalizione di centro destra sono accorsi a sostegno del candidato:

Presenti l’ex sindaco Susanna Ceccardi e deputato del Parlamento Europeo (Lega), Edoardo Ziello deputato Lega Salvini Premier, Diego Petrucci sindaco di Abetone Cutigliano, Giorgio Vannozzi coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Raffaella Buonsangue coordinatrice provinciale Forza Italia, Leonardo Mattolini (Forza Italia), Elena Meini presidente Consiglio comunale Lega, Valerio Lago (Fratelli d'Italia), Roberto Sbragia (Forza Italia), Gabriele Gabriellini segretario provinciale Lega e il sindaco di Pisa Michele Conti.

Inevitabile è stato sentir scorrere, durante le parole pronunciate dai colleghi di coalizione, riferimenti alle elezioni regionali e soprattutto agli imminenti verdetti di domenica 26 gennaio 2020 dell'Emilia-Romagna e della Calabria. Questi pronostici hanno fatto da spartiacque anche al voto regionale che vedrà i cittadini toscani impegnati con tessera elettorale e lapis nelle urne tra maggio e giugno. Tanti inoltre sono stati i messaggi di auguri e incoraggiamento al candidato Cosentini.

Elena Meini, Lega: "Quando nel 2016 questa coalizione si è presentata alle scorse amministrative, venivamo definiti un gruppo di sognatori. Invece il centro destra ha dimostrato che si può governare bene e cambiare volto alla città. Cambiare è possibile ma non tutto si può fare in un giorno o in un anno. Noi in questi 4 anni abbiamo fatto tanto ma siamo sicuri che la cosa più bella l’abbiamo fatta, ovvero quella di abbattere il muro del partito democratico". "Il nostro impegno sarà lo stesso che abbiamo mantenuto in questi anni di legislatura" ha proseguito Valerio Lago di Fratelli d'Italia. "Abbiamo una consapevolezza diversa rispetto a 3 anni e mezzo fa. Siamo sicuri che con Leonardo Cosentini potremo dare una svolta epocale al Comune di Cascina". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Roberto Sbragia, Forza Italia: "Con questo percorso stiamo cercando di cambiare Cascina per risolvere i tanti problemi dovuti dalla mancanza di interventi su tutto il territorio. Credo che con Leonardo sarà un naturale proseguo rispetto a quanto abbiamo già fatto e quanto tenteremo ancora di fare". Torna al passato, come Meini anche Gabriele Gabriellini, segretario provinciale della Lega: "Nel 2016 ci hanno chiamato l’armata Brancaleone. Ci siamo consumati le scarpe nel volantinaggio e nella campagna comunale, ci siamo impegnati nel Consiglio e nell’aiuto del nostro sindaco, prima Ceccardi e dopo Rollo. Continueremo a dare il massimo con il nostro candidato Leonardo Cosentini".

A sostegno del Candidato cascinese è scesa in campo anche Raffaella Bonsangue, coordinatrice provinciale Forza Italia: "Tutti siamo stati d'accordo nel sostenere Leonardo. C'era un lavoro da fare e adesso c'è un lavoro da continuare. Tutti impegnati e tutti insieme". A seguirla è stato il deputato Lega Edoardo Ziello, che ha colto l'occasione nel lancio di Cosentini per trarre un bilancio di questi anni di amministrazione di centro destra, portando gli esempi del piano strutturale d'area, che "cambierà volto alla zona tra Cascina e Pisa". Ziello ha parlato appunto di un "volto nuovo, fatto di strutture capaci di servire assistenza cosa che il Pd non ha mai fatto".

Ecco che la parola è passata ai sindaci in carica sotto il profilo del centrodestra. Diego Petrucci, primo cittadino di Abetone Cutigliano, ha puntato lo sguardo al futuro: "È evidente che queste elezioni potrebbero coincidere con un altro detonatore, poiché voteremo per il sindaco di Cascina lo stesso giorno delle elezioni regionali".

"Io penso che il modo migliore per fare campagna elettorale sarà snocciolare giorno per giorno come Cascina è cambiata con il nostro governo" ha continuato Petrucci. "Quando si governa si ha la responsabilità di fare le campagne elettorali con ciò che è stato fatto e con i futuri impegni. L’impegno nostro è quello di una rottura completa rispetto al passato".

Parlando del candidato, Petrucci ha detto che Cosentini ha un 'tamburo dentro', "cioè intende la politica come il più grande atto di generosità e di amore che una donna e un uomo possa compiere per la comunità".

L'altro sindaco a giunta leghista e che sarà di appoggio a Cosentini è Michele Conti: "Noi quando ci candidiamo lo facciamo per le persone, con aiuti concreti. Un territorio va guidato non va cristallizzato come ha fatto la sinistra negli ultimi anni. Passa il tempo, c’è la burocrazia, gli imprenditori scappano e le aziende chiudono. Su Pisa ci stiamo mettendo un impegno pazzesco, attraverso i grandi cantieri e il piano strutturale d’area. Dobbiamo continuare anche qui, non possiamo ridare Cascina in mano alla sinistra".

L'ex sindaco di Cascina e ad oggi Europarlamentare Lega Susanna Ceccardi ha parlato dei suoi inizi, soffermandosi sul futuro che verrà con la figura di Leonardo: "Quando abbiamo cominciato questa avventura c’erano gli alleati ma non tutta questa gente. Quattro anni fa in pochi hanno creduto in noi, ma poi si sono rivelati coloro che ci avevano visto lungo. In questi anni abbiamo dimostrato che le cose possono cambiare, che la Lega non è più un tabù in Toscana visto che Cascina è stato il primo comune vittorioso. La presentazione di Leonardo avviene un giorno prima di quello che sarà il risultato dell’Emilia-Romagna e ci crediamo per la Toscana, dove c’è tanta voglia di cambiamento". "Leonardo lo conoscevo perché ha fatto il consigliere di opposizione prima che io diventassi sindaco" ha proseguito l'Europarlamentare. "Con il suo sorriso, ottimismo e buon umore ha conquistato non solo giunta e uffici comunali, ma molti cittadini. Io forse sono stata un sindaco molto chiacchierato e divisivo nelle mie scelte, ma ho creduto in un progetto che è risultato vincente. Leonardo piace anche a tante persone di sinistra, che dicono che lo voterebbero più volentieri della Ceccardi" ha ironizzato parlando di sè in terza persona. "Io sono contenta che piaccia molto più di me e prenda molti più voti. L’altra volta ne abbiamo presi 101 di più e stavolta sono sicura che li supereremo, senza però sottovalutare gli avversari. Sono stati gli anni più belli della mia vita - ha concluso Ceccardi - ho conosciuto amici e ho avuto scontri importanti che mi hanno fatto crescere".

Infine, ultimo a parlare ma protagonista della serata, il microfono è arrivato nelle mani di Leonardo Cosentini, l'avvocato cascinese che rappresenterà tutto il centro destra unito in queste elezioni.

"Ricoprire questo incarico è la più grande soddisfazione per un ragazzo che è nato a Cascina, che ha frequentato tutte le scuole qui, che ha famiglia e lavoro qui, ed è davvero una grandissima responsabilità. Ritengo che un impegno di questo tipo si affronti come l’ho affrontato durante la carica di assessore: con grande umiltà, impegno e dedizione per il territorio".

"Nessuno ha le risposte a tutto" ha continuato Cosentini. "Io sbaglio tutti i giorni ma cerco di prendere decisioni con buon senso e dovere, fin da sempre". Il candidato ha poi espresso i suoi ringraziamenti a tutta la macchina amministrativa, ai consiglieri per il loro "ruolo fondamentale", ai rappresentanti delle liste e della coalizione per l'appoggio, che da a Cosentini "forza di fare bene" e a Susanna Ceccardi, "per aver creduto in me fin dall'inizio".

Cosentini si è definito fortunato: "Ho una bella famiglia, due figlie, amo mia moglie e amo la mia città. Accettare la candidatura a sindaco è un modo per ringraziare la generosità della mia città. Tutto quello che ho voglio in qualche modo restituirvelo".

"Non sarà una sfida semplice, ma a me piace mettermi in gioco. Mi auguro che riusciremo a dare risposte a tutti. Grazie e viva Cascina!" ha chiuso il candidato in corsa alle amministrative 2020.

Margherita Cecchin

