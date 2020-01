Lite durante il calcetto, 19enne ferito al volto con un coccio di vetro a Fucecchio

Un 19enne è stato ferito al volto ed è finito in ospedale nel corso di una lite con un altro ragazzo durante una partita di calcetto. È accaduto questo pomeriggio a Fucecchio, in uno dei campi del palazzetto dello sport, intorno alle ore 17. Nella lite, scoppiata per futili motivi, il 19enne, di origine senegalese, è stato colpito al volto con un coccio di vetro. È stato quindi trasportato in codice giallo nel reparto maxillofacciale dell'ospedale Cisanello di Pisa. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuto il 118 e la Pubblica Assistenza di Fucecchio, oltre ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Al momento non ci sarebbero denunce.

