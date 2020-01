Logge di piazza Dante Alighieri colpite di nuovo dallo spray

Le logge di piazza Dante Alighieri a San Miniato tornano ad essere imbrattate dal segno delle bombolette spray. A riportare la vicenda è il quotidiano La Nazione.

Già in più occasioni le logge hanno subito atti vandalici e scritte varie, sempre rimosse e ripulite dal Comune. Negli ultimi giorni però è apparso un altro graffito che riprende il verso di una canzone estiva, che ha marchiato di tinta rossa gli storici muri di piazza Dante, come raffigura la foto pubblicata su Facebook da Pilade Cantini, ex assessore e adesso collaboratore del Sindaco.

Molti sono i cittadini rimasti indignati per l'ennesimo gesto di vandalismo nei confronti delle logge.

Tutte le notizie di San Miniato