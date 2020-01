Muore Narciso Parigi, padre dell'inno viola

Narciso Parigi, il cantante di Firenze famoso in tutto il mondo e padre dell'inno della Fiorentina, è morto all'età di 93 anni.

Considerato uno dei più popolari interpreti della canzone italiana, Parigi ha raggiunto il successo negli anni 50, partecipando anche al Festival di Sanremo in coppia con Claudio Villa nel 1955, con il brano 'Incantatella'. Oltre ad essere un cantante che ha vantato milioni di incisioni, Parigi ha ricoperto anche le vesti di attore in numerosi film da protagonista.

Amatissimo a Firenze, non solo per essere la sua patria, ma anche per aver composto 'Canzone viola', l'inno che ha fatto cantare e che continua ad accompagnare le emozioni dei tifosi della squadra del giglio. Rocco Commisso e tutta la squadra hanno reso omaggio all'artista "che ha portato il nome di Firenze e della Fiorentina nel mondo".

Il 93enne, un simbolo per tutta la città e oltre, è scomparso nella sua casa sulle colline fiorentine e lascia la moglie Fiorella e i due figli, Daniela e Andrea.

