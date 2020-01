Sanità, Alberti e Lega Empolese-Valdelsa in visita al San Giuseppe

Il consigliere regionale Jacopo Alberti e una delegazione della Lega dell’empolese-valdelsa, ricevuti dalla dirigenza dell’ospedale San Giuseppe.

“Per dare risposte ai cittadini, gli atti non bastano. Per questo, su sollecitazione anche dei rappresentati locali della Lega dell’empolese-valdelsa, ho chiesto un incontro con la dirigenza

dell’ospedale San Giuseppe di Empoli – spiega il consigliere regionale Jacopo Alberti – è stata l’occasione per sviscerare molte problematiche che mi vengono poste dai cittadini, dalle liste d’attesa al timore di perdere specialisti importanti, ma anche i dubbi sulle strutture perché, da fuori, si fa fatica a capire cosa sta succedendo. Mi ha fatto molto piacere essere rassicurato sulla vicenda dell’ospedale di Castelfiorentino, con il bando per i lavori in partenza già a fine mese. Grazie alla presenza di Susi Giglioli, abbiamo portato all’attenzione della dirigenza, la necessità di un punto di primo soccorso, magari proprio nella struttura che sarà ristrutturata. Così come sono stato molto colpito dalla professionalità con cui l’ingegner Lami ha risposto alle nostre rimostranze riguardo al Blocco H dell’ospedale di Empoli: ci ha confermato che entro il 2023 dovrebbe essere in funzione. Un intervento lungo e complesso, da 20 milioni, ma che alleggerirà il plesso centrale”.

I dirigenti dell’ospedale hanno inoltre illustrato i cambiamenti che occorreranno al San Giuseppe già nelle prossime settimane, per esempio la dialisi, che da San Miniato sarà gradualmente spostata al piano terra della struttura empolese (in attesa del trasloco definitivo al Blocco H) e – intervento da due milioni di euro, più complesso e lungo – la riorganizzazione del Pronto Soccorso. “L’ingegner Lami ci ha assicurato che stanno progettando le ristrutturazioni in modo da non compromettere il lavoro degli operatori sanitari, in quattro macroaree che permetteranno di continuare a tenere aperto il Pronto Soccorso, cercando di limitare i disagi con il supporto dei reparti - dice Alberti – ringrazio anche il dottor Colombai, che ci ha illustrato i prossimi progressi dell’ospedale di Fucecchio, centro attrattivo protesico per tutta la Regione, e che prossimamente avrà anche un secondo piano con ambulatori e 34 letti

post-chirurgici”.

“Da quello che ho potuto ascoltare durante l’incontro, i dirigenti hanno ben presenti le problematiche del territorio e stanno cercando di risolverle. Restano ovviamente le criticità che si possono riscontrare in tutta la Regione: la mancanza di personale (il dottor Colombai faceva presente che tra pochi anni secondo i dati Istat mancheranno 164 ortopedici) e le conseguenti liste d’attesa, ma anche le case della salute, da rendere più efficienti e con un primo soccorso indispensabile per alleggerire i Pronto soccorso, come stanno facendo anche in altre Regioni come la Lombardia e il Veneto. Voglio ringraziare, anche a nome di tutta le delegazione della Lega, la dirigenza che ci ha accolti e ha risposto con tanto zelo e disponibilità alle nostre perplessità, il dottor Biagini e la dottoressa Guarducci, che sono stati molto precisi anche nel fornirci i tempi di realizzazione degli interventi migliorativi che stanno portando avanti. Inoltre, voglio complimentarmi per il Centro Donna, che viene portato ad esempio di eccellenza nelle cure tumorali, per il Codice Rosa, che a Empoli sta avendo una applicazione assidua, e per essere riusciti a mantenere il presidio della Polizia di Stato, importante punto di riferimento e deterrente per le intemperanze di qualche soggetto”.

All’incontro erano presenti i capigruppo in consiglio comunale di Castelfiorentino, Susi Giglioli, di Certaldo, Damiano Baldini, di Empoli, Andrea Picchielli, e San Miniato, Roberto Ferraro; i consiglieri comunali Marco Manuelli di Montaione, e Marco Cordone di Fucecchio, quest’ultimo anche consigliere nazionale Anci.

Fonte: Ufficio stampa

