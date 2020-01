Spedizione punitiva su un 23enne ad Altopascio, condannato l'ultimo degli aggressori

Quattro anni e due mesi di reclusione per concorso nel reato. Si chiude così, con la condanna dell'ultimo imputato, un minorenne, la vicenda del tentato omicidio di un 23enne rumeno durante una aggressione del 7 febbraio 2016 ad Altopascio. Il minorenne insieme ad altre sei persone, aggredì il 23enne che, colpito alla fronte, rimase a lungo in prognosi riservata. La vicenda ebbe origine da un litigio tra il 23enne e un altro ragazzo, Oltian Cepa, albanese, su un gruppo Whatsapp che degenerò in una sorta di spedizione punitiva nei confronti del 23enne. Cepa con il fratello e altri cinque giovani avrebbe aggredito il 23enne che era in compagnia del padre e del cugino. Nel giugno del 2016 furono arrestati i fratelli Cepa, e, con gli altri indagati, poi condannati con rito alternativo.

Tutte le notizie di Altopascio