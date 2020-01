Strade Poggio a Caiano, Chiti (Lega): "Comune provveda a riportare regolarità"

La pavimentazione stradale – ha spiegato Stefano Chiti - si presenta dissestata in diversi punti del paese, buche ed irregolarità che non ne permettono un idoneo utilizzo da parte dei cittadini. Inoltre a ciò, vi è la necessità di risistemare le rotonde, le strisce pedonali e dei parcheggi nonché di intervenire in alcune aree riguardati i marciapiedi di bonistallo.

Lo stato attuale, oltre a rappresentare un persistente disagio, costituisce inevitabilmente un quotidiano pericolo per i fruitori, siano essi pedoni, ciclisti o automobilisti.

Si sarebbe già dovuto provvedere ai lavori di rifacimento dato che i poggesi pagano puntualmente le tasse per avere marciapiedi e strade in condizioni regolari e privi di pericoli.

Alla luce del fatto che l'Amministrazione ancora non è intervenuta, su un problema che riguarda la collettività poggese, presenterò unitamente a Diletta Bresci ed Elena Chiti del gruppo Lega ed a Valentina Lanzillotto di Fratelli d'Italia, una specifica interrogazione in merito e ci attiveremo affinché il Comune provveda, quanto prima possibile, a riportare alla piena regolarità le varie aree stradali in difetto.

Fonte: Lega Nord Prato - Ufficio stampa

