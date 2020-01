Vertenza Vibac, presidio di lavoratori e Filctem Cgil davanti alla sede della Regione

Vertenza Vibac: lunedì 27 gennaio dalle 12 alle 14 si svolgerà un presidio dei lavoratori e della Filctem Cgil a Firenze in piazza Duomo 10 davanti alla sede della Regione in Palazzo Strozzi Sacrati, dove alle 12:30 avrà inizio l’incontro convocato dal consigliere per il lavoro del presidente della Regione, Gianfranco Simoncini.

Al tavolo sono stati invitati il sindaco del Comune di Vinci e i sindacati. La Vibac è l’azienda multinazionale che nei giorni scorsi ha annunciato l’intenzione di chiudere la sede toscana di Vinci e di mettere in mobilità oltre 120 lavoratori.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vinci