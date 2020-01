Atletica Sport Toscana, ragazzi e cadetti in pista ad Ancona

Il fine settimana appena trascorso ad Ancona è stato uno dei più intensi in casa Acsi Atletica Sport Toscana, è andata in scena una grande kermesse dedicata ai Ragazzi e Cadetti

A strappare la scena per i colori bianco blu sono senza dubbio i grandissimi progressi della cadetta Martina Baldini, che dopo aver abbassato di un secondo il proprio personale sui 200 la scorsa settimana si è ripetuta confermando il tempo di 27’’91. Sempre sui 200metri fa la sua comparsa al suo debutto alle gare Aicha Roncaglia dove ferma il cronometro dei 200 metri a 31’’18 centesimi. Sofia Sernissi nonostante le due gare in contemporanea riesce a stabilire due personali uno nel lancio del peso con la misura di 7m41cm e uno nel salto in lungo con la misura di 4m18cm.

Vittoria Masotti non replica i successi della settimana scorsa e atterrà nel salto in lungo a 4m73cm e debutta nei 60metri ad ostacoli stabilendo il tempo 10’’90. Per la categorie ragazzi/e Valentina Di Gesù fa l’esordio sui 200 metri con il tempo di 32’’39 mentre il compagno di squadra Dario Digiuno ferma il cronometro sui 200 metri a 36’’ 20

Fonte: Acsi Atletica Sport Toscana

