Ginnastica Artistica Montesport, i risultati da Montevarchi

Sabato 25 Gennaio si è svolta a Montevarchi la prima prova del Campionato Gold Junior e Senior FGI. In gara per i colori della Montesport ben 5 atlete.

Nella fascia junior 3 ottiene il 3’ posto all around Alice Mannini al suo esordio in questo Campionato.Buona gara anche se un po’ di emozione si è fatta sentire. Per lei arrivano anche una medaglia di bronzo al corpo libero e due argenti alla trave e al volteggio. Senia Buti reduce da una piccola distorsione ad una caviglia di qualche giorno prima si presenta in gara con soltanto le parallele, ottenendo la medaglia di bronzo.

Nella categoria Senior 1 sale sul secondo gradino del podio all around con una buona gara nonostante una contrattura al collo dell’ultimo minuto Alice Colazilli seguita dalla compagna Desara Pashaj al terzo posto con una trave al di sotto delle sue capacità. Marta Pruneti rientrata sul giro completo dopo due anni sbaglia alle parallele ed ottiene il 6’ posto, bravissima comunque a portare a termine sul giro completo una gara veloce e faticosa.

Per Alice arrivano anche un bellissimo oro alle Parallele e un argento al corpo libero, mentre per Desara un’oro al corpo libero e un bronzo al volteggio.

Prossimo Appuntamento tra un mese per la seconda prova regionale.

Fonte: Montesport

Tutte le notizie di Ginnastica Artistica