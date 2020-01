Segre ed ex deportati nella maxi-installazione alla scuola di Ponte Buggianese

Ecco le immagini della grande installazione esposta alla Scuola Secondaria di Primo grado "Padre Filippo Cecchi" di Ponte Buggianese in ricordo delle vittime dell'Olocausto e degli ex deportati. Un lavoro svolto in sinergia fra insegnanti, alunni e genitori.

Ideatore e coordinatore dell'iniziativa il professore di arte Giordano Vanacore. "Futuro, memoria, amore, partecipazione, coraggio, sostegno reciproco – ha spiegato - sono i valori che anche quest'anno ci hanno spinto a impegnarci insieme ai nostri ragazzi e ai loro genitori nella realizzazione di una grande istallazione scenografica. L’impatto del lavoro è notevole e rimarrà esposto per giorni sulla facciata che più ci rappresenta, per farci riflettere, pensare e per dimostrare che insieme si può fare tanto, si possono realizzare cose grandiose. Uno stimo alla riflessione su un tema sempre attuale su cui riteniamo sia sempre più importante mantenere alta l’attenzione non solo dei ragazzi, ma di tutta la popolazione”.

