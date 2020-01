Vani d'Ombra di Simone Innocenti approda a Livorno

Giovedì 30 gennaio, alla Bodeguita Social Club, Scali Finocchietti 28, nuovo appuntamento con ASSAGGI D’AUTORE incontri del giovedì con i libri e gli autori a cura di Erasmo Libri e Associazione culturale Franco Ferrucci.

Alle ore 19.00, sarà presentato il libro di Simone Innocenti VANI D’OMBRA (Edizioni Voland). Introduce Riccardo Greco, letture a cura dell’attrice Nicoletta La Terra, intervento musicale della Pernigotti Band.

Un piccolo paese di campagna, ci si conosce tutti. Impossibile non annoiarsi. In particolare se hai tredici anni, la scuola è finita, fa caldo e i vestiti ti si appiccicano addosso. Capita che a voler passare il tempo poi si diventi curiosi e con un binocolo in mano si possono vedere tante cose. Nascosto tra le fronde di un albero, Michele scopre che la colf del notaio, tutti i pomeriggi, incontra uomini. Ogni giorno uno diverso. È come stare al cinema senza pagare il biglietto. Il conto arriva quando viene scoperto dalla donna, trascinato per un orecchio e rinchiuso a chiave dentro il suo armadio. Imprigionato e al buio, Michele è costretto a una rivelazione che segnerà per sempre la sua vita. Con una scrittura cruda, a volte persino violenta, il romanzo trascina il lettore nelle zone più intime della mente di un uomo tormentato.

Simone Innocenti - Nato a Montelupo Fiorentino nel 1974, ha scritto la guida letteraria Firenze Mare (Perrone), esordendo con Puntazza (Erudita). Suoi racconti sono apparsi in varie antologie. Si occupa di cronaca nera e giudiziaria e ha scritto per “Il Corriere”, “La Nazione”, “Il Giornale della Toscana”, “Avvenire”, “L’Espresso” e “Sette”. Attualmente lavora al “Corriere Fiorentino”, dorso regionale del “Corriere della Sera”.

Possibilità di trattenersi per un aperitivo o per cena. Per informazioni ed eventuali prenotazioni: La Bodeguita Social Club - Scali finocchietti, 28 - cell. 346 610 0832.

Fonte: Ufficio Stampa

