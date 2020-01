Regionali 2020, Cellai (FI): "Centrodestra compatto. Scegliamo il candidato in Toscana"

“I risultati delle elezioni regionali spingono verso il voto politico nazionale” dichiara Jacopo Cellai, coordinatore di Forza Italia Firenze e capogruppo a Palazzo Vecchio. È un governo di carta sempre più debole, litigioso e pieno di contraddizioni. Uno dei sui attori principali, il movimento 5 Stelle, è clamorosamente ridimensionato.

“Il centrodestra è compatto e in salute, fa un grande risultato in Emilia-Romagna e stravince in Calabria dove Forza Italia va fortissima, a differenza dell’Emilia Romagna. Scegliamo subito il nostro candidato in Toscana. Non c’è tempo da perdere”.

