Al Teatro del Popolo arriva lo spettacolo diretto da Alessandro Gassmann

Prosegue accompagnata dal gradimento del pubblico la stagione di prosa al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Dopo "Miseria e Nobiltà"; "Massimo Lopez e Tullio Solenghi show"; e "Scene da Faust", mercoledì 29 gennaio alle ore 21,00 è in calendario "Il Silenzio grande".

Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano di fama internazionale, autore di numerosi libri di successo dalla serie de "Il Commissario Ricciardi" fino ai "I bastardi di Pizzofalcone" è, per la prima volta, autore di questa inedita commedia in due atti.

Lo spettacolo con attori del calibro di Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Monica Nappo, è affidato alla regia di Alessandro Gassmann che dopo l'adattamento di "Qualcuno volò sul nido del cuculo", porta in scena con Maurizio De Giovanni, la complessità dei rapporti familiari, del tempo che scorre, nel luogo dove le nostre vite mutano negli anni: la casa.

"Immagino – commenta Alessandro Gassmann- uno spettacolo dove le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sussurrano, possano farvi riconoscere, dove, come sempre accade anche nei momenti più drammatici, possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita. Questa è una delle funzioni che il teatro può avere, quella di raccontarci come siamo, potremmo essere o anche quello che avremmo potuto essere. Questa storia ha poi al suo interno grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore di gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità e che la rendono davvero un piccolo classico contemporaneo".

La stagione di prosa al Teatro del Popolo di Castelfiorentino proseguirà il 6 e il 7 febbraio con "Mine vaganti" di Ferzan Ozpetek.

Mercoledì 29 gennaio ore 21,00

Massimiliano Gallo in

IL SILENZIO GRANDE

una commedia di Maurizio De Giovanni

con Monica Nappo

con la partecipazione di Stefania Rocca

regia Alessandro Gassmann

produzione Diana Oris

PREZZI:

Platea e palchi 6/11 1° e 2° ordine € 20/ ridotto € 18

Rimanenti palchi: 1° e 2° ordine e palchi 3° ordine € 18/ ridotto € 16/ loggione € 8

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa

