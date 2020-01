Auto ribaltata sul raccordo della Firenze-Siena ad Impruneta: c'è un morto

Una persona è morta a seguito di un incidente avvenuto nel comune di Impruneta, nei pressi dello svincolo per il raccordo autostradale Firenze - Siena, che ha coinvolto due veicoli. L'auto con a bordo la persona deceduta, per motivi ancora da accertare, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze e il 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'automobilista. Sul posto anche la Polizia e il personale ANAS. Il Raccordo Autostradale Siena- Firenze è provvisoriamente chiuso al transito in direzione Siena al km 53,360 a causa dell'incidente. Il traffico è stato deviato temporaneamente sulla strada statale SS741.

