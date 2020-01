Campionati Paralimpici, 8 medaglie per Montelupo

E’ tempo di resoconti. La squadra Acsi Atletica Sport Toscana affiliata FISDIR, non ha deluso le attese ai Campionati Italiani Paralimpici che si sono disputati ad Ancona il 24 e 25 gennaio. In una due giorni di emozioni la squadra capitanata da Leonardo Pucci, il veterano del gruppo in termini di esperienza sportiva, gli atleti di Acsi Atletica sport toscana hanno riportato a casa 8 medaglie.

Caterina Barghini classe 2004 porta a casa il titolo più prestigioso, ovvero il titolo di campionessa italiana nel salto in lungo junior con la misura di 2m42cm, non è da meno la compagna Valentina Bonuccelli che nei 60 metri fa segnalare un bel 3^posto che gli è valso la medaglia di bronzo con il tempo di 10’10, Valentina si cimenta anche nel salto in lungo dove anche li non si fa mancare la seconda medaglia di bronzo.

La medaglia di bronzo la mette al collo anche Davide Sardi nel salto in lungo junior, con la misura di 3m13, sempre nel salto in lungo il compagno di squadra Gabriele Chiarito segue le orme di Davide e giunge alle sue spalle con la misura 2m92.

Leonardo Pucci si migliora di 16cm, stabilisce il nuovo personal best nel lancio del peso con l’attrezzo da 7kg e 260 grammi e arriva anche per lui un ottimo terzo posto, inoltre Leonardo fa la sua comparsa anche nel salto in lungo senior dove atterra a 3m61cm.

La medaglia d’argento si pone sul collo di Vivoli Laura dove in una emozionante gara di marcia fa fermare il cronometro a 13’06 ‘’nella distanza dei 1500 metri. Rispetta il pronostico Andrea Michelucci che porta a casa 2 medaglie, una nel salto in lungo categoria senior con la misura di 4m55cm dove si aggiudica il terzo posto e, nei 60 metri arriva la sua seconda medaglia con il tempo di 8’’19 centesimi, dove un emozionante gara con un testa a testa sul traguardo, Andrea non riesce ad avere la meglio e, un solo centesimo lo divide dalla vittoria

L’edizione 2020 del Campionato italiano Paralimpico di atletica leggera indoor si è mostrata generosa con la squadra Acsi Atletica Sport Toscana di Montelupo Fiorentino Le 8 medaglie di Venerdì 24 Gennaio e Sabato 25 Gennaio hanno evidenziato che il cammino ormai intrapreso da diversi anni dall’associazione è quello giusto.

L’associazione ringrazia l’Amministrazione Comunale di Montelupo Fiorentino per sostenerla e affiancarla e ringrazia il team tecnico ed educativo che affianca i ragazzi quotidianamente.

Fonte: Acsi Atletica Sport Toscana

