Canottieri Limite, 10 anni di vogate a livello nazionale

La Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica inizia la stagione 2020 dalla Navicelli Rowing Marathon. Quest'anno la manifestazione festeggia il decimo anno consecutivo di canottaggio Nazionale e come ogni anno non è mancata la presenza del Presidente FIC Giuseppe Abbagnale.

Limite non brilla, ma sono buoni i risultati delle giovani promesse bianco celesti che fanno ben sperare per il futuro della canottieri.

Il doppio cadetti di Leonardo Sostegni e Tommaso Laganà dimostra di essere un buon equipaggio di livello nazionale, ma vanno bene anche le coppie Edoardo De Vito, Alessio Tempesti e Valentino Francalacci, Bernardo Stagni.

Si tratta di Campionato Italiano e per il quattro senza ragazzi di Edoardo Busoni, Matteo Rimoli, Edoardo Del Rosso e Matteo Morelli il settimo posto non è affatto male considerando il margine di miglioramento che può avere questo equipaggio.

Per il doppio under 23 di Lorenzo Bonaffini e Samuele Gori non è stata una gara facile visto il salto di categoria dove per la prima volta se la devono vedere con i senior, quindi non dispiace affatto l'undicesima piazza. Il doppio Junior di Dario Biondi e Samuele Santini è ventitreesimo mentre il doppio femminile ragazze di Francesca Benigni e Melisa Dama è ventiduesimo.

Ottimi invece i risultati dei colori Bianco Rossi della rappresentativa regionale con le ammiraglie Master e Cadetti cariche di atleti limitesi. L'otto Master toscano con a bordo oltre il cinquanta per cento di atleti bianco celesti si piazza sul secondo gradino del podio cedendo il passo solo al fortissimo armo lombardo, ed i protagonisti di Limite sono stati Michele Toscani, Santino Faggioli, Raffaello Mannelli, Volfango Paolucci e il timoniere Ginevra Marconcini.

Anche l'otto cadetti ha ben quattro atleti della Canottieri Limite, il capovoga Leonardo Sostegni, Valentino Francalacci, Edoardo De Vito e Tommaso Laganà. Anche i Cadetti toscani non riescono a contenere l'ammiraglia della regione Lombardia e comunque conquistano un ottimo secondo posto. Il quattro di coppia cadetti femminile toscano con Carolina Ceroti è quarto.

Non per ultimo in ordine di importanza, ma il terzo posto dell'otto Master limitese è degno di nota. Dopo il restauro di un imbarcazione costruita 70 anni fa dal cantiere Donoratico, i Master di Limite decidono di far gareggiare forse per l'ultima volta il "Ceccosanti", questo il nome dell'imbarcazione. La vecchia imbarcazione deve vedersela con i nuovissimi scafi dei Cantieri Filippi e Salani, quindi piazzare il Ceccosanti sul podio è stata quasi un impresa.

Complimenti per la prestazione, ma soprattutto per lo spirito goliardico dei Limitesi che hanno ricevuto i complimenti dagli avversari ma anche dai tanti atleti e spettatori che hanno visto sfilare ancora una volta un imbarcazione di legno con tanto valore storico. Un applauso dunque a Michele Toscani, Raffaello Mannelli, Santino Faggioli, Mario Pozzolini, Enrico Cecchi, Giovanni Guidi, Marco Giacomelli, Volfango Paolucci ed il timoniere Sauro Benelli.

Fonte: Canottieri Limite

Tutte le notizie di Canottaggio