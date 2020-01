Capannoli intitola una piazza all'abate Brucalassi

Capannoli è in attesa per l’inaugurazione della nuova piazza posta in Via Aldo Moro, in adiacenza alla nuova Scuola Primaria, in programma mercoledì 29 gennaio alle ore 10.30. La piazza sarà intitolata a Don Luigi Brucalassi, abate di Capannoli dal 1952 al 1968. Alla cerimonia saranno presenti, insieme alla sindaca Arianna Cecchini, il vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca e l’Abate di Capannoli Don Roberto Malizia.Parteciperanno anche i ragazzi della Scuola Primaria “Gianni Rodari”, con alcune riflessioni sull’Abate Brucalassi.

Fonte: Comune di Capannoli

